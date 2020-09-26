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26 сентября 2020, 13:57 73

В сети появилось видео момента аварии самолета под Харьковом

26 сентября 2020, 13:57 73
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Оно должно помочь следователям и экспертам в расследовании катастрофы
Оно должно помочь следователям и экспертам в расследовании катастрофы
Фото: ГСЧС
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В городе Чугуев Харьковской области видеокамера сняла момент падения самолета АН-26 Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, видеокамера, которая была установлена ​​на одной из многоэтажек в городе Чугуеве, сняла последние секунды полета АН-26.

Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - написал Геращенко.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщили в ГСЧС, на месте аварии были найдены тела еще двух курсантов, таким образом, спасатели нашли тела всех погибших.

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