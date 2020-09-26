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26 сентября 2020, 10:27 18

По факту авиакатастрофы под Харьковом было возбуждено уголовное дело

26 сентября 2020, 10:27 18
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Граждан и свидетелей аварии просят помочь в сборе информации
Граждан и свидетелей аварии просят помочь в сборе информации
Фото: ГСЧС
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По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области Офис генерального прокурора начал уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Известно, что дело расследуется по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований. Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГБР обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы под Чугуевом, за помощью в сборе информации.

Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227. Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производству в порядке, установленном УПК Украины", - говорится в обращении.

Напомним, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы.

Офис генпрокурора ГБР авиакатастрофа расследование уголовное дело Харьковская область АН-26
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