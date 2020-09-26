Семьям погибших в катастрофе Ан-26 курсантов выплатят по 1,5 млн грн

Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей

Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей

Фото: ГСЧС

Министерство обороны выплатит по 1,57 миллиона гривен в качестве одноразовой помощи членам погибших военнослужащих в катастрофе АН-26.

Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил заместитель министра обороны Игорь Старобинский, передает RegioNews.

Принято решение о выплате одноразового пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал он.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования на случай несчастных случаев для военнослужащих.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщили в ГСЧС, на месте аварии были найдены тела еще двух курсантов, таким образом, спасатели нашли тела всех погибших.