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26 сентября 2020, 10:04 29

Катастрофа Ан-26 под Харьковом: спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело

26 сентября 2020, 10:04 29
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На месте катастрофы продолжаются поисковые работы
На месте катастрофы продолжаются поисковые работы
Фото: ГСЧС
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По состоянию на 9 часов утра 26 сентября на месте катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области было найдено еще одно тело, поиски двух человек продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

26 сентября в 9:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются. По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали", - говорится в сообщении.

Также по информации Командования Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 8:00 утра на месте катастрофы были найдены бортовые самописцы самолета.

Они уцелели, но их еще не удалось извлечь из обломков самолета.

Также Командование Воздушных сил сообщило, что один из курсантов находится в состоянии средней тяжести в больнице г. Чугуев. Другой курсант - в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из харьковских больниц.

На месте катастрофы продолжаются поисковые работы ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы. Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб. Организовано место для размещения родственников, оказывается медицинская и психологическая помощь", - сообщили в командовании Воздушных сил.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

самолет ГСЧС авария Харьковская область катастрофа
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