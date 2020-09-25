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25 сентября 2020, 22:14 33

В авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человека – Геращенко (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

25 сентября 2020, 22:14 33
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Сегодня в 20 50 и вблизи. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта при заходе на посадку произошло падение самолета АН-26 ВС Украины военной части А-4104, с последующим возгоранием.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на МВД Украины, заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и Командование воздушных сил ВСУ.

Точное количество людей на борту неизвестна, по разным источникам их было от 23 до 28 человек.

В официальном заявлении МИД говорится о 23 военных, в заметке заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко – о 28.

На Харьковщине упал военный самолет: на месте работают спасатели и полицейские Сегодня в 20:50 вблизи г. Чугуев...

Опубликовано МВД Украины Пятница, 25 сентября 2020 г.

Сегодня в 20: 50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС...

Опубликовано Антоном Геращенко Пятница, 25 сентября 2020 г.

Подразделения МВД вместе с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ГСЧС. На данный момент пожар потушен. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших.

Район катастрофы оцеплен полицейскими.

На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени.Кожедуба.

Сегодня вечером на Харьковщине произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВС Украины. Самолет...

Опубликовано Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Пятница, 25 сентября 2020 г.

неуточненою пока информации, завтра на место трагедии прибудет президент Владимир Зеленский. Сейчас на месте падения находятся председатель Харьковской Ога Алексей Кучер, руководство областного СБУ и прокуратуры.

Видео по ликвидации пожара оприлюнили в телегарм канале Pavlovsky News.

Напомним, сьогодні, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

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