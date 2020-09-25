В авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человека – Геращенко (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Двух человек в крайне тяжелом состоянии забрали в больницу, судьба еще четверых неизвестна

Двух человек в крайне тяжелом состоянии забрали в больницу, судьба еще четверых неизвестна

Сегодня в 20 50 и вблизи. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта при заходе на посадку произошло падение самолета АН-26 ВС Украины военной части А-4104, с последующим возгоранием.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на МВД Украины, заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и Командование воздушных сил ВСУ.

Точное количество людей на борту неизвестна, по разным источникам их было от 23 до 28 человек.

В официальном заявлении МИД говорится о 23 военных, в заметке заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко – о 28.

На Харьковщине упал военный самолет: на месте работают спасатели и полицейские Сегодня в 20:50 вблизи г. Чугуев... Опубликовано МВД Украины Пятница, 25 сентября 2020 г.

Сегодня в 20: 50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС... Опубликовано Антоном Геращенко Пятница, 25 сентября 2020 г.

Подразделения МВД вместе с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ГСЧС. На данный момент пожар потушен. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших.

Район катастрофы оцеплен полицейскими.

На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени.Кожедуба.

неуточненою пока информации, завтра на место трагедии прибудет президент Владимир Зеленский. Сейчас на месте падения находятся председатель Харьковской Ога Алексей Кучер, руководство областного СБУ и прокуратуры.

Видео по ликвидации пожара оприлюнили в телегарм канале Pavlovsky News.

Напомним, сьогодні, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.