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11 сентября 2020, 18:24 72

Интервью Богдана: стикеры с самыми яркими цитатами от RegioNews.ua

11 сентября 2020, 18:24 72
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Команда RegioNews.ua разработала набор Telegram-стикеров по мотивам нашумевшего интервью бывшего председателя Офиса президента Андрея Богдана.

Стикеры отражают самые интересные цитаты из интервью Богдана, которое вышло чрезвычайно критическим к президенту Владимиру Зеленскому и его окружению, и вызвало значительный резонанс в украинском обществе.

Львиная доля критики досталась нынешнему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Он удобен, никогда не приносит плохих новостей и говорит только о хорошем. Удобный, как итальянские ботинки", - оценил Богдан Ермака, намекая, что у него нет государственного опыта.

Добавить набор стикеров можно по ссылке.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью, он также опубликовал фото повестки в ГБР. Позже в "Слуге народа" отреагировали на интервью Богдана и заявили, что "будут разбираться компетентные органы”.

Андрей Богдан Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента Интервью стикеры
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