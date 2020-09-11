22 общественные организации требуют уволить нового заместителя Венедиктовой

Активисты написали соответствующее письмо президенту Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой

Активисты написали соответствующее письмо президенту Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой

Фото: ОГП

Упомянутое письмо опубликовал Центр прав человека ZMINA , сообщает RegioNews.

Из открытых источников известно, что в 2011-2013 годах Максим Якубовский работал экспертом по уголовному праву в ОО "Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство". Эта структура, непосредственно связана с [депутатом] Виктором Медведчуком и его политической партией "Украинский выбор", – говорится в письме.



Общественные организации подчеркнули, что Якубовский будет руководить департаментом по делам Майдана, департаментом противодействия пыткам и департаментом по военным преступлениям. По мнению представителей общественности, это является недопустимым. Они требуют освободить Якубовского и обеспечить независимость прокуроров департамента по делам Майдана.



Общественные организации также обратились к Зеленскому с требованием уволить соратника экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко Олега Татарова с должности заместителя главы Офиса президента.

И в будущем не допускать назначений на ответственные высокие политические должности лиц, которые оправдывали и покрывали массовые преступления и нарушения прав человека и сами олицетворяют авторитарный режим [президента Украины Виктора] Януковича, поскольку занимали руководящие должности в правоохранительных органах того времени", – говорится в обращении.



Письмо подписали организации: ОО "Семья Героев Небесной Сотни", Адвокатская совещательная группа, Правозащитный центр "Действие", ОО "Центр развития и демократии", ВОО "Автомайдан", Центр гражданских свобод, Центр противодействия коррупции, ОО "Защитим Протасов Яр", ГО "ОПІРОРГ", Восток SOS, ОО "Правозащитная Инициатива", Лаборатория законодательных инициатив, Украинская школа политических студий, Медийная инициатива за права человека, Transparency International Ukraine, Движение сопротивления капитуляции, Медийный проект Watchers, ГО "Харьковский антикоррупционный центр", ОО "АНТС", Фонд DEJURE, Центр прав человека ZMINA, Фонд "Открытый Диалог".

Напомним. вчера, 10 сентября Генеральный прокурор Ирина Венедиктова официально назначила своим заместителем Максима Якубовского, который ранее работал в структурах и организациях Виктора Медведчука.