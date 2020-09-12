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12 вересня 2020, 13:46 6

ДБР допитало фігурантів "плівок Єрмака” і проводить експертизи

12 вересня 2020, 13:46 6
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Венедіктова вважає, що НАБУ також знаходиться на стадії експертиз
Венедіктова вважає, що НАБУ також знаходиться на стадії експертиз
Фото: скріншот відео
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ДБР продовжує розслідування справи так званих "плівок Єрмака", слідство знаходиться на стадії проведення експертиз.

Про це в інтерв'ю "Shuster online" повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, передає RegioNews.

Що стосується ДБР, то зараз тривають експертизи, наскільки плівки змонтовані - не змонтовані, наскільки можна ідентифікувати голоси”, - сказала вона.

Венедіктова додала, що були здійснені допити "всіх людей, про яких було заявлено, і які звучали на плівках”.

Що стосується НАБУ - я не втручаюся у справи НАБУ абсолютно, і не забираю у них нічого, і не втручаюся в те, що у них відбувається. Але виходячи з того, що немає публічної інформації, думаю, що вони точно так само зараз в стані експертиз. Тому будемо чекати, як слідство буде розгортатися", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського. Пізніше СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

Офіс генпрокурора Андрій Єрмак розслідування корупція Ірина Венедіктова плівки Єрмака
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