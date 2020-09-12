ДБР допитало фігурантів "плівок Єрмака” і проводить експертизи

Венедіктова вважає, що НАБУ також знаходиться на стадії експертиз

Венедіктова вважає, що НАБУ також знаходиться на стадії експертиз

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Про це в інтерв'ю "Shuster online" повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, передає RegioNews.

Що стосується ДБР, то зараз тривають експертизи, наскільки плівки змонтовані - не змонтовані, наскільки можна ідентифікувати голоси”, - сказала вона.

Венедіктова додала, що були здійснені допити "всіх людей, про яких було заявлено, і які звучали на плівках”.

Що стосується НАБУ - я не втручаюся у справи НАБУ абсолютно, і не забираю у них нічого, і не втручаюся в те, що у них відбувається. Але виходячи з того, що немає публічної інформації, думаю, що вони точно так само зараз в стані експертиз. Тому будемо чекати, як слідство буде розгортатися", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського. Пізніше СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.