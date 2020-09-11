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11 сентября 2020, 20:11 3

Ликвидация "полтавского террориста" была планомерной – ГБР

11 сентября 2020, 20:11 3
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Полицейские не превышали своих полномочий при поимке Романа Скрипника
Полицейские не превышали своих полномочий при поимке Романа Скрипника
Фото: скрин видео
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Государственное бюро расследований не установило факта превышения полномочий сотрудниками полиции при ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрипника.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов, передает RegioNews.

Мы провели расследование, как обязывает нас закон. В ходе расследования установлено, что сотрудники полиции действовали правомерно, адекватно тем угрозам, которые были. Не было превышений полномочий", - сказал Соколов.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе.

1 августа полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании, Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю.

ГБР Полтава расследование полиция террорист
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