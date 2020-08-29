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29 августа 2020, 15:48 5

Нападение на автобус под Харьковом: двух подозреваемых отправили в СИЗО

29 августа 2020, 15:48 5
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На очереди избрание меры пресечения для еще 12 задержанных
На очереди избрание меры пресечения для еще 12 задержанных
Фото: objectiv.tv
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Киевский районный суд избрал меру пресечения первым двум подозреваемым в нападении на микроавтобус под Люботином Харьковской области.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews.

По его словам, им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Оба подозреваемых - жители Днепра.

Чубенко добавил, что прокуратура будет требовать заключения под стражу без права внести залог для всех 14 подозреваемых.

Всем инкриминируют одинаковые статьи. Сегодня рассмотрят столько людей, сколько успеют. Всех будут рассматривать по одному", - отметил он.

Известно, что у здания суда до сих пор проходит акция в поддержку задержанных. Возле суда дежурят 250 правоохранителей.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова.

"С мускулами и без мозгов”: Аваков о нападении на автобус в Харьковской области и пообещал жесткое наказание для нападавших.

29 августа начался суд над подозреваемыми в нападении на автобус организации Кивы.

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