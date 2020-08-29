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В НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства
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29 августа 2020, 13:48 14

В НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства

29 августа 2020, 13:48 14
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В Бюро считают решение Конституционного суда политически мотивированным
В Бюро считают решение Конституционного суда политически мотивированным
Фото: Facebook
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Решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ не означает его автоматического увольнения.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает RegioNews.

В НАБУ считают, что закон содержит исчерпывающий перечень оснований для его увольнения, однако этих оснований нет в решении Конституционного суда.

Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры о "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро", - говорится в заявлении.

В НАБУ также обвинили Конституционный суд в освобождении топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы.

Напомним, 28 августа суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

суд НАБУ заявление Артем Сытник Конституционный суд
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