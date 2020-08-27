14:51  27 августа
Полиция открыла четыре дела после визита Зеленского в Днепр
10:56  27 августа
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
17:53  27 августа
В зоне ООС нарушений режима "тишины" не обнаружено - штаб
UA | RU
UA | RU
27 августа 2020, 21:31 12

Нападавших на автобус под Харьковом задержали - Геращенко

27 августа 2020, 21:31 12
Читайте також українською мовою
На трассе Харьков-Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил
На трассе Харьков-Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция задержала нападавших на автомобиль активистов организации Ильи Кивы.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группу нападвших только что задержали в Красноградском районе Харьковской области", - сообщил он.

Геращенко отметил, что правоохранители оперативно установили машины, на которых ехали нападавшие.

Он отметил, что политическим партиям Конституцией запрещено иметь любые силовые формирования, а право на законное применение силы есть только у государства.

В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого-то из участников противостояния не соответствует действительности", - добавил Геращенко.

Заместитель министра подчеркнул, что все виновные в применении насилия будут привлечены к уголовной ответственности, а Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Розже "Нацкорпус" отрицает причастность к нападению на автобус членов организации Кивы.

преступление задержания полиция Харьковская область Антон Геращенко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Нацкорпус" отрицает причастность к нападению на автобус членов организации Кивы
27 августа 2020, 21:09
Расстрел автобуса под Харьковом: в МВД рассказали подробности
27 августа 2020, 20:52
На Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые
27 августа 2020, 20:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Монополия ФЛП, или Кому принадлежат автовокзалы Буковины
Кампания в Мариуполе: новый бренд на витрине Ахметова
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »