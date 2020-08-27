Нападавших на автобус под Харьковом задержали - Геращенко

На трассе Харьков-Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил

На трассе Харьков-Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил

Фото: Facebook

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция задержала нападавших на автомобиль активистов организации Ильи Кивы.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группу нападвших только что задержали в Красноградском районе Харьковской области", - сообщил он.

Геращенко отметил, что правоохранители оперативно установили машины, на которых ехали нападавшие.

Он отметил, что политическим партиям Конституцией запрещено иметь любые силовые формирования, а право на законное применение силы есть только у государства.

В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого-то из участников противостояния не соответствует действительности", - добавил Геращенко.

Заместитель министра подчеркнул, что все виновные в применении насилия будут привлечены к уголовной ответственности, а Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.