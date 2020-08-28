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28 августа 2020, 20:58 5

САП закрыла дело "Роттердам+", в НАБУ заявили, что будут обжаловать

28 августа 2020, 20:58 5
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В НАБУ категорически не согласны с закрытием дела
Фото: flickr
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Специализированная антикоррупционная прокуратура прекратила расследование дела "Роттердам+".

Об этом в Telegram сообщил "Центр противодействия коррупции", передает RegioNews.

Причиной является экспертиза Службы безопасности Украины, которая установила якобы отсутствие убытков", - говорится в сообщении ЦПК.

В свою очередь пресс-служба Национального антикоррупционного бюро заявила, что прокурор решил закрыть дело "по непонятным причинам". Также НАБУ планирует обжаловать это решение.

Расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых", - заявили в НАБУ.

Следователи считают, что потребителям было нанесено 18,87 млрд грн убытков, и вопрос противоправности действий должен решить суд.

Напомним, в НАБУ заявили, что дело "Роттердам+" уже на завершающей стадии и опровергли информацию, что дело закрыто.

суд НАБУ САП прокуратура дело Роттердам+
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