"Нацкорпус" отрицает причастность к нападению на автобус членов организации Кивы

Члены организации отвергают обвинения

Члены организации отвергают обвинения

Фото: nationalcorps.org

В партии "Национальный Корпус" заявили, что не причастны к расстрелу автобуса на трассе Киев-Харьков.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте, передает RegioNews.

Политическая партия "Национальный Корпус", так же как и полк "Азов", который сейчас выполняет боевые задачи на фронте, не причастны к избиению титушок Ильи Киви на трассе Киев-Харьков", - говорится в сообщении.

В "Нацкорпусе" призвала полицию расследовать причастность Кивы к этим событиям.

Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев-Харьков", - говорится в заявлении.

Они также обвинили Киву в использовании членов организации "Патриоты за Жизнь" в личных целях.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.