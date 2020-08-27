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27 августа 2020, 20:52 11

Расстрел автобуса под Харьковом: в МВД рассказали подробности

27 августа 2020, 20:52 11
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Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы
Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы
Фото: Нацполиция
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В результате стрельбы на трассе под Харьковом в районе Люботина пострадали двое активистов, заложников нет.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, они работают над установлением обстоятельства стрельбы под Харьковом.

Установлено, что вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мицубиси" вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что от выстрелов двое активистов общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Информация о заложниках также не подтвердилась.

Розыск нападавших осуществляется по специальной полицейской операцией "Сирена".

Позже Кива сообщил изданию "Страна.юа", что полиция задержала два автомобиля, которые принимали участие в расстреле автобуса.

Напомним, на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

ОПЗЖ Илья Кива расстрел Харьковская область Нацкорпус
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