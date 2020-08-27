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27 августа 2020, 21:59 7

"С мускулами и без мозгов”: Аваков о нападении на автобус в Харьковской области

27 августа 2020, 21:59 7
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Он пообещал жесткое наказание для нападавших
Он пообещал жесткое наказание для нападавших
Фото: Facebook
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Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал задержание нападавших на автобус организации нардепа Ильи Кивы в Харьковской области.

Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.

"Зайки" в ряд - задержаны с мускулами и без мозгов, стрелявшие в таких же, ехавших с политических гастролей”, - написал министр.

Он отметил, что в результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили легкие раны. Министр заверил, что "каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция”.

Он также пригрозил "политиканам”, что "посеявший насилие - получит по лбу от Державы, без политики”.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Розже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

заявление Арсен Аваков полиция МВД Харьковская область
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