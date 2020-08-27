"С мускулами и без мозгов”: Аваков о нападении на автобус в Харьковской области

Он пообещал жесткое наказание для нападавших

Он пообещал жесткое наказание для нападавших

Фото: Facebook

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал задержание нападавших на автобус организации нардепа Ильи Кивы в Харьковской области.

Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.

"Зайки" в ряд - задержаны с мускулами и без мозгов, стрелявшие в таких же, ехавших с политических гастролей”, - написал министр.

Он отметил, что в результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили легкие раны. Министр заверил, что "каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция”.

Он также пригрозил "политиканам”, что "посеявший насилие - получит по лбу от Державы, без политики”.

"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей.

Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция.

Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики pic.twitter.com/Q9INbxKzdJ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 27, 2020

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.