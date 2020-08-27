"С мускулами и без мозгов”: Аваков о нападении на автобус в Харьковской области
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал задержание нападавших на автобус организации нардепа Ильи Кивы в Харьковской области.
Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.
"Зайки" в ряд - задержаны с мускулами и без мозгов, стрелявшие в таких же, ехавших с политических гастролей”, - написал министр.
Он отметил, что в результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили легкие раны. Министр заверил, что "каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция”.
Он также пригрозил "политиканам”, что "посеявший насилие - получит по лбу от Державы, без политики”.
"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 27, 2020
Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция.
Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики pic.twitter.com/Q9INbxKzdJ
Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.
Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.