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27 августа 2020, 20:26 10

На Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые

27 августа 2020, 20:26 10
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В нападении Кива обвинил националистов
В нападении Кива обвинил националистов
Фото: Telegram
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Под Харьковом члены националистических организаций расстреляли автобус с членами организации "Патриоты за жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом Кива сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел в районе Люботина Харьковской области.

Только что под Харьковом на трассе Киев-Харьков был заблокирован автобус, перевозивший членов организации "Патриоты - За Жизнь", людьми из Азова и "Нацкорпуса". Члены этих бандформирований обстреляли автобус из автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Они также применили травматическое оружие, нанеся тяжелые травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил Кива.

По словам Ильи Киви, один человек погиб, еще один член организации ранен, также двух активистов якобы похитили неизвестные и увезли в неизвестном направлении.

В нападении он обвинил членов национальных организаций "Азов" и Нацкорпус. Он также призвал власти и лично президента Зеленского немедленной реакции на инцидент.

В автобусе выбиты окна и простреленные колеса, на месте работают сотрудники полиции и медики. В пресс-службе Харьковского областного управления полиции информацию о погибших не подтвердили.

Как сообщает Telegram-канал "Україна онлайн", в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф слова нардепа опровергли.

Как сообщил директор КП Виктор Забашта, пострадавших - трое. У всех - удары от травматического оружия, у одного - подозрение на черепно-мозговую травму от удара битой, все пациенты - в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве в офис партии ОПЗЖ бросили гранату, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

стрельба ОПЗЖ Илья Кива Харьковская область Нацкорпус
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