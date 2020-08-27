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27 августа 2020, 22:39 6

Появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова

27 августа 2020, 22:39 6
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На трассе остановилась большое количество автомобилей
На трассе остановилась большое количество автомобилей
Фото: Нацполиция
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українською мовою

В соцсетях появились видеозаписи нападения в Харьковской области автобус с членами организации народного депутата Ильи Киви.

Об этом передает RegioNews.

В частности, в харьковском телеграмм-канале обнародовали видеозапись события.

На видео видно, как молодые люди подбегают к автобусу, начинается драка, также слышно выстрел. Неизвестные в микроавтобус забросили файер. Людей, которые выбегали из микроавтобуса, били.

На другом видео видно, как нападавшие убегают с места происшествия, садятся в легковые автомобили.

Отмечается, что нападавших было значительно больше, чем сообщили в полиции.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Розже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

ОПЗЖ нападение видео Илья Кива Харьковская область
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