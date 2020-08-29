Нападение на автобус организации Кивы: начался суд над подозреваемыми
В Харькове Киевский районный суд избирает меру пресечения для 14 подозреваемых в нападении на автобус на трассе Киев-Харьков.
Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.
Известно, что из-за карантина доступ в суд ограничен. Заседание проходит при повышенных мерах безопасности, у здания дежурят работники полиции и Нацгвардии.
Под судом собрались представители "Нацкорпуса" и "Правого сектора", они проводят акцию в поддержку задержанных.
Также протестующие держат плакаты и флаги своих организаций и требуют освобождения подозреваемых в обстреле автобуса.
По словам заместителя начальника Нацполиции Харьковщины Сергея Чижа, задержанным грозит пожизненное заключение.
Им инкриминируют хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.
Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.
Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.
Розже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.
Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова.
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