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29 августа 2020, 11:51 10

Нападение на автобус организации Кивы: начался суд над подозреваемыми

29 августа 2020, 11:51 10
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Заседание проходит при повышенных мерах безопасности
Заседание проходит при повышенных мерах безопасности
Фото: Суспільне
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В Харькове Киевский районный суд избирает меру пресечения для 14 подозреваемых в нападении на автобус на трассе Киев-Харьков.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

Известно, что из-за карантина доступ в суд ограничен. Заседание проходит при повышенных мерах безопасности, у здания дежурят работники полиции и Нацгвардии.

Под судом собрались представители "Нацкорпуса" и "Правого сектора", они проводят акцию в поддержку задержанных.

Также протестующие держат плакаты и флаги своих организаций и требуют освобождения подозреваемых в обстреле автобуса.

По словам заместителя начальника Нацполиции Харьковщины Сергея Чижа, задержанным грозит пожизненное заключение.

Им инкриминируют хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Розже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова.

"С мускулами и без мозгов”: Аваков о нападении на автобус в Харьковской области и пообещал жесткое наказание для нападавших.

суд авто Илья Емец Харьковская область Нацкорпус
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