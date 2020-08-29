Напад на автобус під Харковом: двох підозрюваних відправили у СІЗО

На черзі обрання запобіжних заходів для ще 12 затриманих

На черзі обрання запобіжних заходів для ще 12 затриманих

Фото: objectiv.tv

Київський районний суд обрав запобіжний захід першим двом підозрюваним у нападі на мікроавтобус під Люботином Харкывськоъ областы.

Про це повідомив журналістам речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає RegioNews.

За його словами, їм було обрано запобіжний захід у вигляду тримання під вартою без права внесення застави. Обидва підозрювані - мешканці Дніпра.

Чубенко додав, що прокуратура буде вимагати взяття під варту без права внести заставу всіх 14 підозрюваних.

Усім інкримінують однакові статті. Сьогодні розглянуть стільки людей, скільки встигнуть. Усіх будуть розглядати по одному”, – зазначив він.

Відомо, що біля будівлі суду досі проходить акція на підтримку затриманих. Біля суду чергують 250 правоохоронців.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

Також з’явилось відео нападу на автобус із активістами біля Харкова

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