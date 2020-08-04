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04 августа 2020, 10:37 11

"Киевскому террористу" Каримову сообщили о подозрении

04 августа 2020, 10:37 11
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Фото: hromadske.ua
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Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что прокуратура Киева передала в Печерский районный суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Следствие также устанавливает все мотивы совершения преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд. Киева", - говорится в сообщении.

Как сообщила агентству "УНИАН" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информация о том, когда состоится судебное заседание, появится после того, как состоится автораспределение дел.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста". Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.

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