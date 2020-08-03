В центре Киева неизвестный угрожает взорвать помещение банка

Работники полиции ведут переговоры с террористом

Работники полиции ведут переговоры с террористом

Фото: Perepichka News

В Киеве сегодня в 12.00 неизвестный мужчина зашел в помещение "Универсал Банка", сообщил, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, инцидент произошел в Шевченковском районе Киева в помещении бизнес-центра "Леонардо".

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - написал он.

Предварительно известно, что злоумышленнику около 35 лет,

Антон Геращенко призвал граждан и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Как сообщает Telegram канал "Perepichka News", на место происшествия приехала Нацгвардия, улица перекрыта, никого близко не подпускают.

Журналист Богдан Аминов в Facebook рассказал, что злоумышленник требует выхода в прямой эфир, правоохранители думают, можно ли это как-то организовать. Известно, что предварительно они опрашивают телеканалы по поводу такой возможности.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками. В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях. В конце концов "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников.

1 августа полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании. Он скрывался от силовиков почти неделю.