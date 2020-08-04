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04 серпня 2020, 10:37 10

"Київському терористу" Карімову повідомили про підозру

04 серпня 2020, 10:37 10
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Фото: hromadske.ua
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Громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив відділення банку в центрі Києва, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Про це повідомляє пресслужба Офсу генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що прокуратура Києва передала до Печерського районного суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство також встановлює усі мотиви скоєння злочину.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання скеровано на розгляд до Печерського районного суду м. Києва", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила агентству "УНІАН" речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформація про те, коли відбудеться судове засідання, з'явиться після того, як відбудеться авторозподіл справ.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, було введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію із знешкодження зловмисника і затримали "київського терориста". Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років перебуває на обліку в психлікарні.

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