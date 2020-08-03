"Киевский террорист" требует 40 тысяч гривен - СМИ

С ним до сих пор ведутся переговоры

С ним до сих пор ведутся переговоры

Фото: Facebook

"Киевский террорист" Сухроб Каримов, который угрожает взорвать отделение банка в центре города, кроме выхода в прямой эфир на украинских телеканалах требует 40 тысяч гривен

Об этом сообщает издание strana.ua, передает RegioNews.

Издание со ссылкой на сотрудницу бизнес-центра "Леонардо" Ольгу Артюшенко сообщает, что злоумышленник расположился на первом этаже здания - в банке, со стороны улицы Владимирской.

Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба", - заявила Ольга.

Она добавила, что об этой сумме террорист сказал сотрудникам банка.

Позже информацию о 40 тысяч подтвердили и другие журналисты, которые работают у бизнес-центра.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожает взорвать помещение банка. Работники полиции ведут переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".