16:16  03 августа
В "красной зоне" Буковины усилили карантин
17:30  03 августа
НАПК направило в суд админпротоколы на главу Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода
18:04  03 августа
На Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
03 августа 2020, 17:09 5

Киевский террорист состоит на учете в психбольнице – Геращенко

03 августа 2020, 17:09 5
Читайте також українською мовою
В поле зрения украинской полиции преступник до сегодняшнего дня не попадал
В поле зрения украинской полиции преступник до сегодняшнего дня не попадал
Читайте також
українською мовою

Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом «Олигофрения».

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутернних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет.

В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался”, - рассказал Геращенко.

Также стало известно, что взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было.

Теперь его ждёт суд и много лет за решёткой", - подытожил Геращенко.

Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. ...

Опубліковано Антоном Геращенком Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".

Киев банки взрыв Антон Геращенко больные психбольница террорист
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заложница рассказала, о чем говорила с "киевским террористом"
03 августа 2020, 16:25
По факту захвата отделения банка в Киеве открыли уголовное дело
03 августа 2020, 15:57
Медики львовской областной психбольницы перекрыли трассу "Киев-Чоп"
03 августа 2020, 15:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Глава Херсонской ОГА об Александре Дубинском, жалобах Арахамии и скандальных танцах на 8 марта
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »