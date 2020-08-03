Киевский террорист состоит на учете в психбольнице – Геращенко

В поле зрения украинской полиции преступник до сегодняшнего дня не попадал

В поле зрения украинской полиции преступник до сегодняшнего дня не попадал

Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом «Олигофрения».

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутернних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет.

В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался”, - рассказал Геращенко.

Также стало известно, что взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было.

Теперь его ждёт суд и много лет за решёткой", - подытожил Геращенко.

Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. ... Опубліковано Антоном Геращенком Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".