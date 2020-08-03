Киевский террорист состоит на учете в психбольнице – Геращенко
Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом «Олигофрения».
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутернних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.
По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет.
В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался”, - рассказал Геращенко.
Также стало известно, что взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было.
Теперь его ждёт суд и много лет за решёткой", - подытожил Геращенко.
Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. ...Опубліковано Антоном Геращенком Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.
Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".
По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".