НАПК направило в суд админпротоколы на главу Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода

В Украине продолжаются проверки деклараций чиновников

В Украине продолжаются проверки деклараций чиновников

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Об этом сообщает пресс служба Национального агентства по предупреждению коррупции, пишет Regionews.

За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 13 административных протоколов. В частности протоколы были составлены на главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова и мэра Ужгорода Богдана Андриива.

Алексей Петров в 2017 году, будучи начальником УСБУ в Кировоградской области без уважительных причин несвоевременно подал годовую декларацию, пишет НАЗК.

На Богдана Андриива протокол составили по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлен админпротокол на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева.

Напомним, в Украине в реестр коррупционеров за полгода попали более 2 тысяч человек