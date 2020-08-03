НАПК направило в суд админпротоколы на главу Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода
Алексею Петрову инкриминируют несвоевременное представление декларации, а Богдану Андрииву - конфликт интересов.
Об этом сообщает пресс служба Национального агентства по предупреждению коррупции, пишет Regionews.
За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 13 административных протоколов. В частности протоколы были составлены на главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова и мэра Ужгорода Богдана Андриива.
Алексей Петров в 2017 году, будучи начальником УСБУ в Кировоградской области без уважительных причин несвоевременно подал годовую декларацию, пишет НАЗК.
На Богдана Андриива протокол составили по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлен админпротокол на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева.
Напомним, в Украине в реестр коррупционеров за полгода попали более 2 тысяч человек