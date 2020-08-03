Правоохранители задержали "киевского террориста" в БЦ "Леонардо"

Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника

Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника

Фото: Нацполиция

Трансляцию задержания вел телеканал "ZIK", передает RegioNews.

Известно, что в помещение "Универсал Банка", где находился террорист, ворвались бойцы СБУ, они сорвали с ноги злоумышленника веревку, которая была привязана к рюкзаку с якобы взрывным устройством.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, террорист был захвачен живым. Его вывели из здания и посадили в машину СБУ.

Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Далее суд и длительное тюремное заключение", - написал он.

Заложница, которая является руководителем отделения "Универсал Банка", не пострадала.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожает взорвать помещение банка. Работники полиции ведут переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требует 40 тысяч гривен.