В киевском банке рассказали о сотруднице, которая стала заложницей террориста

Из рассказа директора банка стало понятно, почему на одних полицейских фото сотрудница – блондинка, а на других - брюнетка

Из рассказа директора банка стало понятно, почему на одних полицейских фото сотрудница – блондинка, а на других - брюнетка

Фото: Ирина Староминская

Заложница Сухроба Каримова, который захватил банк в Киеве, смогла хитростью выманить у него паспорт, отксерить и переслать коллегам, а также нажать тревожную кнопку, известив о ЧП центральный офис.

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