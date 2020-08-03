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03 августа 2020, 21:10 2

В киевском банке рассказали о сотруднице, которая стала заложницей террориста

03 августа 2020, 21:10 2
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Из рассказа директора банка стало понятно, почему на одних полицейских фото сотрудница – блондинка, а на других - брюнетка
Из рассказа директора банка стало понятно, почему на одних полицейских фото сотрудница – блондинка, а на других - брюнетка
Фото: Ирина Староминская
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Заложница Сухроба Каримова, который захватил банк в Киеве, смогла хитростью выманить у него паспорт, отксерить и переслать коллегам, а также нажать тревожную кнопку, известив о ЧП центральный офис.

Об этом рассказала главный исполнительный директор банка Ирина Староминская в Facebook, пишет Regionews.

Из рассказа Староминской стало понятно, что с террористом разговаривали две разных девушки, потому и на фото, которые бурно обсуждают пользователи соцсетей, заметивших несовпадение, два совершенно разных человека.

Как выяснилось, в течение спецоперации вместе с Каримовым находилась глава отделения банка. По словам исполнительного директора, сотрудница среагировала молниеносно.

Пока террорист разговаривал с сотрудницей (блондинкой, - ред.), она (глава отделения, брюнетка) предложила ему воды и в этот промежуток времени успела уведомить центральный офис о событии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу, а вместо нее осталась она", — пояснила Староминская.

После этого, оставшись один на один с террористом, Наталья (так зовут брюнетку-руководителя отделения) вела диалог с неадекватным человеком почти три часа.

О людях. Сегодня в наше отделение в Бизнес центр Леонардо пришел человек, сообщил, что у него бомба и выставил условия...

Опубліковано Iryna Starominska Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".

Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.

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