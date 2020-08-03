Захват банка в Киеве: появилось фото и информация о личности террориста

Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг"

Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг"

Фото: Нацполиция

Террорист, который в Киеве захватил бизнес-центр "Леонардо" и взял в заложники сотрудницу банка, является гражданином Узбекистана.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканале "ZIK", передает RegioNews.

По его словам, взрывчатка находится в рюкзаке, к которому ведет детонационный шнур.

Сейчас ведутся переговоры с преступником. Мы требуем, чтобы он сдался. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал интервью. Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний момент мы еще не знаем, есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцка, где оно точно было", - сказал Геращенко.

Впоследствии Геращенко сообщил в Facebook, что террорист являются гражданами Узбекистана, его зовут Каримов Сухроб Рахманович 1988 года рождения.

Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, так как за ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору. Мы пока не знаем, насколько серьезными его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка", - написал заместитель министра.

Геращенко добавил, что пока избрана стратегия переговоров, на месте создан оперативный штаб СБУ и милиции.

Напомним, в центре Киева неизвестный угрожает взорвать помещение банка, работники полиции ведут переговоры с террористом.