Антон Геращенко рассказал о мере пресечения и ответственности киевского террориста

Сейчас злоумышленник находится в здании Службы безопасности Украины

Сейчас злоумышленник находится в здании Службы безопасности Украины

Фото из открытых источников

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о возможной мере пресечения для киевского террориста и дальнейшей ответственности.

Об этом Геращенко сказал в эфире телеканала Украина 24, пишет RegioNews.

Террорист задержан, с ним проводятся следственные действия. Впереди будет избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержание под стражей на два месяца. Дальше будет отвечать по всей строгости закона", - рассказал замглавы МВД.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".

Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.