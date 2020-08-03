Антон Геращенко рассказал о мере пресечения и ответственности киевского террориста
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о возможной мере пресечения для киевского террориста и дальнейшей ответственности.
Об этом Геращенко сказал в эфире телеканала Украина 24, пишет RegioNews.
Террорист задержан, с ним проводятся следственные действия. Впереди будет избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержание под стражей на два месяца. Дальше будет отвечать по всей строгости закона", - рассказал замглавы МВД.
Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.
Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".
По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".
Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.