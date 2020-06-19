Убийство Гандзюк: Мангера арестовали без права залога

Под арестом он пробудет до 28 июля

Под арестом он пробудет до 28 июля

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Печерский районный суд ночью 19 июня отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Его подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Грати".

Так, меру пресечения начали избирать еще в прошлую пятницу, 12 июня. По словам прокуратуры, затягивала процесс сторона защиты Мангера.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Мангера из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомились с материалами дела по окончанию следствия. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, поэтому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

Свидетелям присылали письма с угрозами, угрожали по телефону. И в прямом общении — не лично Мангер, но связанные с ним лица", — пояснил прокурор Андрей Синенко.

До сегодняшнего дня Владислав Мангер находился под мерой пресечения в виде залога.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонскую областную советову.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

В тот же день защита головы Херсонского облсовета Владислава Мангера во время заседания по избранию меры пресечения заявил об отводе судьи, поэтому заседание отложили, а самого Мангера отпустили.

17 июня, временная следственная комиссия обнаружила недостатки в расследовании дела Гандзюк.

Ранее сообщалось, что суд рассматривает дело Мангера по существу.