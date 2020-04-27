СБУ завершила досудебное расследование дела Гандзюк: активисты возмущены и собираются к Зеленскому
В СБУ сообщили, что все материалы готовы, доказательная база собрана, которая даст возможность четко доказать позицию обвинения в суде. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.
Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия.
После того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их направят в суд для рассмотрения по существу.
В то же время активисты, которые все время следят за ходом расследования дела, уверены, что до сих пор следственные действия не завершены. Поэтому передача дела в суд "как есть", без сбора дополнительных доказательств, будет на руку адвокатам одного из подозреваемых заказчиков убийства – главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. По мнению активистов, адвокаты рассчитывают получить оправдательный приговор.
Кроме того, были названы и другие аргументы против объявленного завершения досудебного следствия:
- ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера;
- Организатор преступления Алексей Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием. Это вполне логично, ведь Мангер уже передал его родным часть обещанных денег за молчание;
- Павловский также не дал никаких показаний.
"Очевидно, что Мангер договорился с ГПУ на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности именно сейчас. Иначе трудно объяснить, зачем следствию пренебрегать 3-мя месяцами, которые остались для сбора доказательств, и обрывать следственные действия", - говорится в сообщении.
ВЕНЕДИКТОВА СЛИЛА ДЕЛО ГАНДЗЮК Сегодня в 16.00 ч состоится брифинг представителей Офиса Генерального прокурора...Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? Понеділок, 27 апреля 2020 г.
Активисты уверены, что "дело слили" и призывают неравнодушных к событиям собираться на акцию протеста возле Офиса президента. Так, активисты хотят напомнить Зеленскому, что он обещал наказать виновных в убийстве Ганзюк. Многие активисты также присоединяются к акции, и публикуют приглашения в различных соцсетях.
"Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело слили. Нас с вами в очередной раз кормят дерьмом. Мы не станем это терпеть. Собираемся в 19.00 ч. возле Офиса Президента Украины. Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, который всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений", - сообщается в группе "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.
Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело...Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? Понеділок, 27 апреля 2020 г.
Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование нападений на Екатерину Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа.
Как известно, недавно генеральный прокурор Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. В частности, речь идет и о деле херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Перед увольнением Трепак рассказал, что следствие вышло на финишную прямую в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
17 марта суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в организации нападения на Гандзюк Алексея Левина, которого экстрадировали из Болгарии в Украину.
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