СБУ завершила досудебное расследование дела Гандзюк: активисты возмущены и собираются к Зеленскому

СБУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк

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СБУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк

В СБУ сообщили, что все материалы готовы, доказательная база собрана, которая даст возможность четко доказать позицию обвинения в суде. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия.

После того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их направят в суд для рассмотрения по существу.

В то же время активисты, которые все время следят за ходом расследования дела, уверены, что до сих пор следственные действия не завершены. Поэтому передача дела в суд "как есть", без сбора дополнительных доказательств, будет на руку адвокатам одного из подозреваемых заказчиков убийства – главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. По мнению активистов, адвокаты рассчитывают получить оправдательный приговор.

Кроме того, были названы и другие аргументы против объявленного завершения досудебного следствия:

- ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера;

- Организатор преступления Алексей Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием. Это вполне логично, ведь Мангер уже передал его родным часть обещанных денег за молчание;

- Павловский также не дал никаких показаний.

"Очевидно, что Мангер договорился с ГПУ на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности именно сейчас. Иначе трудно объяснить, зачем следствию пренебрегать 3-мя месяцами, которые остались для сбора доказательств, и обрывать следственные действия", - говорится в сообщении.

ВЕНЕДИКТОВА СЛИЛА ДЕЛО ГАНДЗЮК Сегодня в 16.00 ч состоится брифинг представителей Офиса Генерального прокурора... Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? Понеділок, 27 апреля 2020 г.

Активисты уверены, что "дело слили" и призывают неравнодушных к событиям собираться на акцию протеста возле Офиса президента. Так, активисты хотят напомнить Зеленскому, что он обещал наказать виновных в убийстве Ганзюк. Многие активисты также присоединяются к акции, и публикуют приглашения в различных соцсетях.

"Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело слили. Нас с вами в очередной раз кормят дерьмом. Мы не станем это терпеть. Собираемся в 19.00 ч. возле Офиса Президента Украины. Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, который всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений", - сообщается в группе "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело... Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? Понеділок, 27 апреля 2020 г.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование нападений на Екатерину Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа.

Как известно, недавно генеральный прокурор Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. В частности, речь идет и о деле херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Перед увольнением Трепак рассказал, что следствие вышло на финишную прямую в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

17 марта суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в организации нападения на Гандзюк Алексея Левина, которого экстрадировали из Болгарии в Украину.