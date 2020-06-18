Убийство Гандзюк: суд рассматривает дело Мангера по существу

Адвокати Мангера и сам подозреваемый затянули рассмотрение дела почти на неделю

Адвокати Мангера и сам подозреваемый затянули рассмотрение дела почти на неделю

Фото: Зеркало недели

Печерский суд приступил к рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру

Об этом сообщают на странице Facebook-сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?"

После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности суд наконец начал рассмотрение дела по существу", - говорится в сообщении.

По словам активистов, адвокаты подозреваемого пытались заменить судью и прокуроров и всячески затягивали время,потому что завтра, 19 июня, истекает срок задержания их клиента.

Мы надеемся, что суд это тоже понимает и не поддастся на давление Мангера и его адвокатов, которые уже по сути неделю затягивают рассмотрение дела", - говорится в сообщении.

У нас є новини із судового засідання, де вже 6-й день поспіль намагаються розглянути питання про зміну запобіжного... Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Четвер, 18 червня 2020 р.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонскую областную советову.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

В тот же день защита головы Херсонского облсовета Владислава Мангера во время заседания по избранию меры пресечения заявил об отводе судьи, поэтому заседание отложили, а самого Мангера отпустили.

Вчера, 17 июня, временная следственная комиссия обнаружила недостатки в расследовании дела Гандзюк