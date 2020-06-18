Убийство Гандзюк: суд рассматривает дело Мангера по существу
Печерский суд приступил к рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру
Об этом сообщают на странице Facebook-сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?"
После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности суд наконец начал рассмотрение дела по существу", - говорится в сообщении.
По словам активистов, адвокаты подозреваемого пытались заменить судью и прокуроров и всячески затягивали время,потому что завтра, 19 июня, истекает срок задержания их клиента.
Мы надеемся, что суд это тоже понимает и не поддастся на давление Мангера и его адвокатов, которые уже по сути неделю затягивают рассмотрение дела", - говорится в сообщении.
У нас є новини із судового засідання, де вже 6-й день поспіль намагаються розглянути питання про зміну запобіжного...Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Четвер, 18 червня 2020 р.
Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.
11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонскую областную советову.
12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.
16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.
В тот же день защита головы Херсонского облсовета Владислава Мангера во время заседания по избранию меры пресечения заявил об отводе судьи, поэтому заседание отложили, а самого Мангера отпустили.