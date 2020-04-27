Офис генпрокурора: Катю Гандзюк заказал Мангер
Резонансное расследование завершили 27 апреля. Офис генпрокурора и СБУ почти одновременно отчитались об этом, передает RegioNews.
Пресс-службы обоих ведомств сообщили, что заказчиком считают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которому помогал в организации нападения его подручный Алексей Левин.
По словам следователей, Мангер предлагал исполнителям отомстить девушке, сломав ей руки и ноги. За это мужчина якобы был готов заплятиты $ 5000. Но потом злоумышленники сошлись на обливании кислотой, что должно было быть дешевле для Мангера.
Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко заявил на брифинге, что всех основных свидетелей и фигурантов следователи успели допросить повторно. Это сделали в течение последних сорока дней с момента возобновления досудебного расследования. в целом же за период работы над делом провели почти 400 допросов, примерно 200 обысков и более чем 90 экспертиз.
Поэтому прокуратура считает, что доказательств было вполне достаточно для составления обвинительного акта и официального объявления подозреваемым. Правда, такое мнение не разделяют ни активисты, ни отец погибшей девушки Виктор Гандзюк.
ОГПУ обвиняют в попытке "слить” дело за нехватки следственных действий с фигурантом Алексеем Левиным, которого недавно экстрадировали в Украину.
Адвокат Маси Найем заявил, что в Офисе генпрокурора настолько спешили, что даже перепутали фотографии уже привлеченных к ответственности исполнителей нападения Никиты Грабчука и В'вячеслава Вишневского, которых приговорили к 6 и 4 годам лишения свободы.
Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца.
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