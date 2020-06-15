Суд разрешил задержать главу Херсонского облсовета Мангера

Публікуємо коментар прокурора Андрія Синюка щодо ситуації з Владиславом Мангером. Вибрали для вас основні тези: - За інформацією Офісу Генпрокурора України Мангер перебуває в лікарні в Херсоні; - Є підстави вважати, що Мангера переховують у медичному закладі, що виписав йому довідку про начебто незадовільний стан здоров’я. Подібну ситуацію ми спостерігали навесні минулого року, коли цей же медичний заклад надав Мангеру довідку, що допомогла йому уникнути присутності на судовому засіданні щодо відсторонення його з посади голови Херсонської оьласної ради. У липні головний лікар цього закладу був нагороджений відзнакою Херсонської обласної ради із виплатою йому матеріального заохочення. - Вживаються заходи щодо перевірки встановленого лікарем діагнозу, в тч із залученням незалежних лікарів з інших регіонів, які не перебувають під впливом херсонських реалій; - У випадку встановлення надання неправдивого висновку лікаря буде підніматися питання щодо притягнення лікаря до кримінальної відповідальності; - Ухвала, винесена минулого тижня, не дає можливості на примусове затримання Мангера та доставку його на судове засідання щодо зміни запобіжного заходу; - За цих обставин Офіс Генпрокурора України не може забезпечити участь Мангера в судовому засіданні. Проте вживатиме подальші заходи для забезпечення присутності Мангера на судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу. Якщо сьогодні буде задоволено клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, то Мангер буде затриманий і доставлений до Печерського районного суду. Чекаємо на продовження судового засідання, що розпочнеться в Печерському районному суді о 15.00.