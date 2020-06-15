Суд разрешил задержать главу Херсонского облсовета Мангера
Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на задержание председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью приведения его на заседание.
Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Синюк, пишет RegioNews.
Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", – информирует сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.
Друзі! У нас хороші новини: щойно в Печерському суді м. Києва було винесено рішення про надання дозволу на затримання...Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Понеділок, 15 червня 2020 р.
Ранее адвокат Мангера Дмитрий Ильченко сообщил, что сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где лечится подзащитный, "но получили справку, что его невозможно доставить в суд по состоянию здоровья".
Врачи заверили стражей порядка, что председатель Херсонского областного совета сможет прибыть в суд ориентировочно через неделю.
коментар прокурора Андрія Синюка щодо ситуації з Владиславом Мангером
Публікуємо коментар прокурора Андрія Синюка щодо ситуації з Владиславом Мангером. Вибрали для вас основні тези: - За інформацією Офісу Генпрокурора України Мангер перебуває в лікарні в Херсоні; - Є підстави вважати, що Мангера переховують у медичному закладі, що виписав йому довідку про начебто незадовільний стан здоров’я. Подібну ситуацію ми спостерігали навесні минулого року, коли цей же медичний заклад надав Мангеру довідку, що допомогла йому уникнути присутності на судовому засіданні щодо відсторонення його з посади голови Херсонської оьласної ради. У липні головний лікар цього закладу був нагороджений відзнакою Херсонської обласної ради із виплатою йому матеріального заохочення. - Вживаються заходи щодо перевірки встановленого лікарем діагнозу, в тч із залученням незалежних лікарів з інших регіонів, які не перебувають під впливом херсонських реалій; - У випадку встановлення надання неправдивого висновку лікаря буде підніматися питання щодо притягнення лікаря до кримінальної відповідальності; - Ухвала, винесена минулого тижня, не дає можливості на примусове затримання Мангера та доставку його на судове засідання щодо зміни запобіжного заходу; - За цих обставин Офіс Генпрокурора України не може забезпечити участь Мангера в судовому засіданні. Проте вживатиме подальші заходи для забезпечення присутності Мангера на судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу. Якщо сьогодні буде задоволено клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, то Мангер буде затриманий і доставлений до Печерського районного суду. Чекаємо на продовження судового засідання, що розпочнеться в Печерському районному суді о 15.00.Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Понеділок, 15 червня 2020 р.
По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений активистке Катерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.
Между тем адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что "никаких доказательств вины Мангера так и не появилось".
Напомним, 12 июня судья Печерского суда Киева Ильева приняла решение о принудительном приводе Мангера для рассмотрения меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. А перед этим Мангер не явился в суд ссылаясь на операцию дочери.