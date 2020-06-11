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11 июня 2020, 08:45 9

Фигурант дела об убийстве Гандзюк собирается баллотироваться в Херсонский облсовет

11 июня 2020, 08:45 9
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Под Магнера хотят сделать большинство в новоизбранном облсовете
Под Магнера хотят сделать большинство в новоизбранном облсовете
Фото: из открытых источников
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Один из фигурантов дела об убийстве советницы мэра Херсона Кати Гандзюк Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонский областной совет.

Как передает RegioNews, об этом заявляют активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?".

По данным активистов, Магнер уже завел в свою команду действующего депутата Игоря Колыхаева, который под местные выборы зарегистрировал карманную партию "Нам здесь жить". Также отмечается, что бизнес-партнер Магнера Сергей Плачков стал помощником депутата.

Сообщается, что Колыхаев имеет все шансы стать херсонским городским головой, а Мангер, соответственно, собирается снова стать главой областного совета.

"Забрать власть в Херсоне им помогает покровитель Мангера - все тот же Карл Стурен. О нем уже неоднократно упоминали - и мы, и журналисты, и даже прокуроры. Стурен - это спонсор Мангера, который и привел его на должность, оплачивает ему адвокатов и конечно же хочет вернуть вложенное в Мангера. Карл Стурен уже договорился о финансировании партии "Нам здесь жить" и Батькивщины", - сообщают активисты.

По их данным, цель - создать большинство в новоизбранном облсовете под Мангера, от которого отказалось даже местное ОПЗЖ.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца.

В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

Владислав Магнер Херсон выборы Екатерина Гандзюк активисты
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