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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 17:52 6

Председателя Херсонского облсовета Мангера принудительно доставят на суд по делу Гандзюк

12 июня 2020, 17:52 6
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Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

Обвинение просит арестовать Мангера за давление на свидетелей, поэтому Печерский райсуд Киева вынес такое решение.

Сегодня суд разрешил принудительный привод ", - цитирует издание слова одного из сотрудников прокуратуры.

Также прокуратура планирует просить суд арестовать Мангера за того, что он якобы оказывал давление на свидетелей по делу Гандзюк.

Досудебное расследование по делу Гандзюк было продлено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

По данным прокуратуры, Мангеру было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. В отношении еще одного обвиняемого, Алексея Левина, также было возобновлено следствие.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонский областной совет.

суд убийство ОГА Екатерина Гандзюк Владислав Магнер
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