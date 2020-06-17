Временная следственная комиссия обнаружила недостатки в расследовании дела Гандзюк

Отчет ВСК заслушала Верховная Рада Украины

Отчет ВСК заслушала Верховная Рада Украины

Фото: Зеркало недели

Временная следственная комиссия выявила ряд недостатков в расследовании нападений на советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк. Рада заслушала отчет ВСК и приняла его к сведению несмотря на замечания.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на favoritekherson.co.

Перед нардепами отчитывался председатель ВСК для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов Игорь Васильев.

По его словам, расследование в уголовном производстве по делу Гандзюк от 12 июля 2019 года после определенных успехов фактически остановилось. Это произошло в апреле 2020 года после ликвидации специального департамента Генпрокуратуры и увольнения заместителя Генпрокурора Виктора Трепака, который заявил о политическом давлении.

Подозреваемого Мангера не отстранили от должности, избранную меру пресечения в то время не изменили. Обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Игоря Павловского находится на рассмотрении в Приморском суде. За 10 месяцев не было ни одного из 13 назначенных судебных заседаний по вине обвиняемого и работников следственного изолятора, где содержится Павловский", — сказал Васильев.

В ВСК добавили, что выявили конкретные факты, которые могут свидетельствовать о ненадлежащем расследование по делу Гандзюк, a потому настаивают на необходимости продолжения своей работы.

Рада поддержала проект постановления об отчете ВСК несмотря на выявленные недостатки. За это решение проголосовали 307 парламентариев.

Проект постановления также предусматривает заслушать на заседании парламента генпрокурора, руководство СБУ, МВД, Нацполиции по вопросам расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Тем временем, председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, вечером 16 июня после заседания суда задержали сотрудники СБУ, продержали ночь в изоляторе, а сейчас не выпускают из зала заседаний Печерского суда.

Об этом адвокат Мангера Дмитрий Ильченко рассказал в Facebook и в комментарии изданию "УП".

Вчера господина Мангера похитили люди из СБУ. Его увезли и держали в каком-то помещении на Аскольдовом переулке (по этому адресу расположен следственный изолятор СБУ – ред.). Его там никак не оформили, отобрали ремень и крестик и так оставили на ночь. Его не кормили ни вечером, ни утром, то есть это означает, что его там не ставили на учет в этом заведении. К нему вызвали врачей. Врач установил гипертонический криз и повышение давления 150 на 100, дал таблетку и уехал. Господин Владислав ночь не спал. Там была кровать, но при таких условиях не мог заснуть. Почему он там находился ни ему, ни нам никто не объяснил", - сообщил Ильченко.

17 июня, по словам адвоката, он со своим коллегой прибыл в Печерский суд. Где-то около 10:20 пять человек в масках и с шевронами СБУ привели Мангера в зал и поместили в стеклянный бокс.

Судья дала указание освободить Мангера. По словам Ильченко, силовики очень долго ждали, связывались с кем-то, но потом все же освободили Мангера.

После этого судья объявила перерыв до 13:00 и ушла. Мангер также пробовал выйти из зала заседаний, но силовики в масках перегородили выход и не выпустили его.

Сейчас, по словам адвоката, Мангер и его защитники заблокированы в зале заседаний. При этом Ильченко подчеркнул, что его подзащитный не задержан. Он также добавил, что прокурор на прямой вопрос, задержан Мангер, не отвечает.

По словам Ильченко, они вызвали в суд полицию, но правоохранителям тоже не пускают люди в масках и с шевронами СБУ.

Опубликовано Dmytro Ilchenko Среда, 17 июня 2020 г.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонскую областную советову.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

В тот же день защита главы Херсонского облсовета Владислава Мангера во время заседания по избранию меры пресечения заявил об отводе судьи, поэтому заседание отложили, а самого Мангера отпустили.