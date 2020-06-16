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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 17:03 9

Суд над Мангером перенесли из-за отвода судьи

16 июня 2020, 17:03 9
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Фото: скриншот видео
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Защита головы Херсонского областного совета Владислава Мангера во время заседания по избранию меры пресечения заявила об отводе судьи, поэтому заседание отложили, а самого Мангера отпустили.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, передает RegioNews.

Было заявлено ходатайство об отводе судьи, который рассматривает ходатайство о мере пресечения. Почему-то из 20 судей суда 18 не принимали участия в автоматическом распределении дела", - сказал адвокат.

По мнению Ильченко, это может свидетельствовать о заангажированности судьи, который также принимал решение о принудительной доставке Мангера в суд.

По его словам, в течение не более двух дней ходатайство должен рассмотреть другой судья.

Что касается самого Мангера, то он свободный человек, у него сейчас только одно обязательство – являться по повестке в суд", - сообщил адвокат.

Он добавил, что Мангер будет находиться в Киеве и ожидать продолжения судебного заседания.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонский областной совет.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

Сегодня, 16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обращаться в Европейский суд по правам человека.

суд Екатерина Гандзюк Владислав Магнер
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