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16 июня 2020, 15:43 5

Адвокат Мангера будет обращаться в Европейский суд по правам человека

16 июня 2020, 15:43 5
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Дмитрий Ильченко также уточнил, что дата доставки Мангера в суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк пока неизвестна
Дмитрий Ильченко также уточнил, что дата доставки Мангера в суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк пока неизвестна
Фото: Страна.ua
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Адвокат главы херсонского облсовета прокомментировал решение Печерского суда о принудительной доставке Владислава Мангера на судебное заседание

Комментарий Дмитрий Ильченко разместил в соцсети Facebook, пишет RegioNews.

По словам адвоката, основанием для вердикта стали показания врача скорой помощи из Одессы, который "Мангера не видел, но видел его справку и на основании этой справки сказал, что он бы его, наверное, в "скорой" мог бы перевезти, если бы было нужно".

Ильченко заверил, что будет обращать в Европейский суд по правам человека. Он также считает, что Мангера хотят закрыть для того, чтобы заткнуть активистам рот после посадки активиста Стерненко под домашний арест.

Несколько слов по ситуации вокруг Мангера. 1) суд в Киеве дал разрешение на принудительную доставку Мангера в суд даже...

Опубліковано Dmytro Ilchenko Понеділок, 15 червня 2020 р.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонский областной совет.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

Сегодня, 16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд.

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