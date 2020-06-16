Адвокат Мангера будет обращаться в Европейский суд по правам человека

Дмитрий Ильченко также уточнил, что дата доставки Мангера в суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк пока неизвестна

Дмитрий Ильченко также уточнил, что дата доставки Мангера в суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк пока неизвестна

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Адвокат главы херсонского облсовета прокомментировал решение Печерского суда о принудительной доставке Владислава Мангера на судебное заседание

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