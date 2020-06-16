СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера

Мангер фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк как заказчик

Мангер фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк как заказчик

Фото: Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 года, сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк голову Херсонского областного совета", - говорится в сообщении ГБР.

Известно, что голову Херсонского облсовета правоохранители доставляют в Печерский районный суд Киева, в котором будут выбирать для подозреваемого меру пресечения.

Прокуратура планирует ходатайствовать об избрании для Мангера содержания под стражей без возможности внесения залога.

Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей", - напомнили в прокуратуре.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонский областной совет.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.