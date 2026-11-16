Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В результате ударов без электроснабжения остались 52,2 тысячи семей.

Повреждена производственная площадка компании. В здании выбиты окна, повреждены потолки и двери.

Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением поврежденного оборудования.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские захватчики массированно атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и частные дома.