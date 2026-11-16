Фото: полиция

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Три человека погибли в Дружковке и один – во Львовке.

Еще четыре человека получили ранения: один человек в Дружковке, двое во Львовке, один в Славянске и один человек в Малотарановке.

Как отмечается, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 4481 погибший и 10 999 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. Один человек погиб, еще 10 получили ранения.