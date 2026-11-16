20:20  15 ноября
Отключение света 16 ноября: в Укрэнерго назвали графики
20:45  15 ноября
В Харькове майор требовал с военного 10 тысяч долларов
10:42  16 ноября
На Днепропетровщине таксист сливал россиянам позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2026, 10:28

Зеленский анонсировал "Рамштайн": Украина будет просить ракеты Patriot и NASAMS

16 ноября 2026, 10:28
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

На следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Киев планирует сосредоточить внимание партнеров на усилении противовоздушной обороны, поставках ракет для систем Patriot и NASAMS

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 15 ноября, передает RegioNews.

По словам главы государства, предстоящая встреча должна быть результативной и продемонстрировать России, что Украина продолжает получать поддержку международных партнеров.

Особое внимание президент призвал уделить защите от баллистических ракет. По данным украинской разведки, Россия готовится к новым ударам по Украине.

Зеленский отметил необходимость поставки дополнительных ракет для систем Patriot и NASAMS, а также поддержки украинского производства дронов. Он отметил, что беспилотники эффективно используют украинские военные на фронте.

Кроме того, Зеленский рассказал о договоренностях с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен о дополнительной энергетической помощи Украине. Речь идет о поставках генераторов, оборудования и финансовой поддержки городов и общин, наиболее пострадавших от российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Президент также сообщил, что Украина готовит встречу "Коалиции желающих" для согласования общей европейской позиции по переговорам. Параллельно идет работа над европейской антибаллистической программой FREYJA.

Справка: Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн", – это международная коалиция государств, координирующих военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.

Первое заседание группы состоялось 26 апреля 2022 на авиабазе Рамштайн в Германии, откуда и происходит ее название. Инициатором создания формата выступили США.

В коалицию входят более 50 стран, в том числе государства НАТО и другие международные партнеры Украины. В рамках встреч обсуждается потребность украинской армии, поставки вооружения, боеприпасов, систем противовоздушной обороны, бронетехники и подготовки военных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский Владимир Рамштайн ракеты Patriot NASAMS
"Хочет уничтожить жизнь": Зеленский рассказал о планах Путина в отношении украинских городов
12 ноября 2026, 14:41
Литва передаст Украине оборудование для энергетики – Зеленский
12 ноября 2026, 07:58
"Путин живет в другой реальности": Зеленский опроверг заявления РФ о Донбассе
11 ноября 2026, 08:14
Все новости »
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: двое погибших, ребенок в больнице
16 ноября 2026, 10:46
На Днепропетровщине таксист сливал россиянам позиции ВСУ
16 ноября 2026, 10:42
На Донетчине из-за российских ударов погибли четыре человека, еще четыре – ранены
16 ноября 2026, 10:12
Россияне атаковали Харьковщину: девять человек пострадали за сутки
16 ноября 2026, 09:56
Массированная атака на Одесщину: повреждены дома и инфраструктура
16 ноября 2026, 09:45
Удар по Крымскому мосту: оккупанты перекрыли движение транспорта
16 ноября 2026, 09:39
Атака РФ на Днепр: количество раненых выросло, двое – в тяжелом состоянии
16 ноября 2026, 09:30
РФ атаковала энергетику Черкасской области: часть потребителей осталась без света
16 ноября 2026, 09:15
Украина может не вступить в ЕС даже после завершения войны
16 ноября 2026, 08:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Виктор Андрусив
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »