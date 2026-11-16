Зеленский анонсировал "Рамштайн": Украина будет просить ракеты Patriot и NASAMS

Фото: Офис Президента

На следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Киев планирует сосредоточить внимание партнеров на усилении противовоздушной обороны, поставках ракет для систем Patriot и NASAMS

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 15 ноября, передает RegioNews.

По словам главы государства, предстоящая встреча должна быть результативной и продемонстрировать России, что Украина продолжает получать поддержку международных партнеров.

Особое внимание президент призвал уделить защите от баллистических ракет. По данным украинской разведки, Россия готовится к новым ударам по Украине.

Зеленский отметил необходимость поставки дополнительных ракет для систем Patriot и NASAMS, а также поддержки украинского производства дронов. Он отметил, что беспилотники эффективно используют украинские военные на фронте.

Кроме того, Зеленский рассказал о договоренностях с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен о дополнительной энергетической помощи Украине. Речь идет о поставках генераторов, оборудования и финансовой поддержки городов и общин, наиболее пострадавших от российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Президент также сообщил, что Украина готовит встречу "Коалиции желающих" для согласования общей европейской позиции по переговорам. Параллельно идет работа над европейской антибаллистической программой FREYJA.

Справка: Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн", – это международная коалиция государств, координирующих военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.

Первое заседание группы состоялось 26 апреля 2022 на авиабазе Рамштайн в Германии, откуда и происходит ее название. Инициатором создания формата выступили США.

В коалицию входят более 50 стран, в том числе государства НАТО и другие международные партнеры Украины. В рамках встреч обсуждается потребность украинской армии, поставки вооружения, боеприпасов, систем противовоздушной обороны, бронетехники и подготовки военных.