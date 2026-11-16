Враг ударил по предприятию в Днепре: вспыхнул пожар
Российские войска атаковали предприятие пищевой промышленности в Днепре
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате удара возник пожар.
Информацию о пострадавших и других последствиях выясняют.
Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. Погиб один человек, количество пострадавших выросло до 10 человек.
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