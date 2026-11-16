Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате удара возник пожар.

Информацию о пострадавших и других последствиях выясняют.

Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. Погиб один человек, количество пострадавших выросло до 10 человек.