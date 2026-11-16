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В понедельник, 16 ноября, российские войска нанесли серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Под ударами оказались предприятия агрологистики и упаковочной промышленности.

Пока известно о двух пострадавших.

На местах работают соответствующие службы. Последствия атаки еще уточняются.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские захватчики массированно атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и частные дома.

Черех утренние удары РФ в Одесской области без света остались более 52 тысяч семей.