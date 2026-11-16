Россияне ударили по Славянску: мужчину достали из-под завалов 14-этажки

Фото: ГСЧС Донбасса

Российские войска вчера ночью атаковали Славянск Донецкой области. В результате обстрела повреждены две 14-этажки, а в одной из квартир под завалами оказался мужчина

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что человек оказался под завалами разрушенной квартиры на девятом этаже одного из поврежденных домов.

Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли мужчину и разобрали около 1,5 тонн строительных конструкций. Работы на месте завершены.

Кроме того, в результате атаки на территории двух частных домовладений возникли пожары. Загорелись кровля жилого дома и дрова.

Несмотря на угрозу повторных российских обстрелов, пожарные ликвидировали возгорание.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские захватчики массированно атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и частные дома.