Россияне ударили по Славянску: мужчину достали из-под завалов 14-этажки
Российские войска вчера ночью атаковали Славянск Донецкой области. В результате обстрела повреждены две 14-этажки, а в одной из квартир под завалами оказался мужчина
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что человек оказался под завалами разрушенной квартиры на девятом этаже одного из поврежденных домов.
Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли мужчину и разобрали около 1,5 тонн строительных конструкций. Работы на месте завершены.
Кроме того, в результате атаки на территории двух частных домовладений возникли пожары. Загорелись кровля жилого дома и дрова.
Несмотря на угрозу повторных российских обстрелов, пожарные ликвидировали возгорание.
Напомним, в ночь на 16 ноября российские захватчики массированно атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и частные дома.