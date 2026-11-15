В Харькове майор требовал с военного 10 тысяч долларов

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В Харькове майора ВСУ судили за взятку. Деньги он требовал с военного, оставившего воинскую часть самовольно

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Майора отправили в группу усиления в Дергачах. Он узнал из служебной базы о военном, который в 2023 году самовольно покинул место военной службы. Майор позвонил по телефону этому мужчине и представился работником ТЦК.

Он запугивал военного отправлением "на ноль", где тот якобы не проживет и однажды. Тогда он предложил "выход из ситуации": заплатить ему 10 тысяч долларов. В качестве гарантии того, что военный не будет скрываться, майор забрал у него военный билет и пенсионное удостоверение. После передачи денег майор был задержан.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также майор был лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на три года.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили военного. Он за взятку предлагал "решить вопрос" с уголовной ответственностью за СВЧ. Свою "помощь" он оценил в 28 тысяч долларов.