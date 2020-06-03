"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро, а также журналистам проекта Bihus.info информацию, которая может начать резонансное расследование в отношении Дениса Комарницкого, которого нардеп называет главным "смотрящим" по Киеву.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пост нардепа в Facebook.
НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице", - отметил нардеп.
По его словам, главный герой и организатор схем - Денис Комарницкий. Прикрывает бизнесмена и бывшего политика народный депутат Николай Тищенко и его кум Ермак, "которому он носит коробки на Банковую из авто Комарницкого".
Депутат приводит ряд разоблачающих материалов против Комарницкого, в частности считает его ответственным за схемы при строительстве Подольско-воскресенского моста в Киеве.
Так, в 2016 году компания "ЭКО-БУД-ТРЕЙД", у которой конечными бенефициарами являются Комарницкий, Кучер и Микитась, через подставное лицо выиграла тендер на строительство части Подольско-Воскресенского моста.
При этом, депутат называет компанию прокладкой – она, якобы не имеет своих строительных мощностей и сотрудников, привлекает на все работы субподрядные организации с обязательным "откатом".
Только за период с 01.08.2019 по 30.04.2020 на предприятие из городского бюджета перечислено 1 млрд 167 млн грн. По имеющейся информации, с субподрядчиков за этот же период было собрано 318 млн грн "черного нала", - заявил нардеп.
Как отмечает Лерос, против Комарницкого не единожды открывали криминальные дела и проводили обыск в его офисе. Однако все изменилось с приходом Андрея Ермака на должность главы Офиса президента.
После прихода Ермака, все дела замяли и Комарницкий стал полноправным "смотрящим" в столице", - считает нардеп.
Гео Лерос также отметил, что передал в НАБУ и журналистам предположительно копию данных с компьютера Дениса Комарницкого, на котором находятся данные, подтверждающие все его слова.
Выписки со счетов, схемы, договорняки, понятийные коррупционные соглашения, теневые потоки и дерибан. Это десятки гигабайт и тысячи документов", - подытожил нардеп.
Напомним, ранее Гео Лерос неоднократно писал о якобы коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.
Так, 20 мая во время закрытой пресс-конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.
20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.
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