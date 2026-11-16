Фото: полиция

ДТП произошло 14 ноября около 18:45 на трассе М-30 в Александрийском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Skoda Octavia во время обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом. После столкновения грузовик врезался в припаркованный на обочине ЗИЛ.

На месте погибли 65-летний водитель Skoda и его 39-летняя пассажирка. Еще одну пассажирку легковушки, 13-летнюю девочку, доставили в больницу.

Полиция открыла уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливают.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили лёгкие травмы.